Бекмамбетов поможет снять фильм по сценарию убитого фигуриста Тена

В 2019 году на экраны выйдет фильм, снятый по сценарию фигуриста Дениса Тена, сообщает "Спутник". Съемками его займется знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Денис Тен получил смертельное ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Трагедия произошла 19 июля в Алма-Ате. За шесть дней до гибели он добился успеха в конкурсе сценариев, который проводила студия Бекмамбетова Bazelevs Production. Сценарий Тена дошел до полуфинала.

Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса, – рассказал Бекмамбетов. – Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована.

Продюсировать картину будет Фонд имени Дениса Тена.

Денис Тен хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife – когда действие происходит исключительно на экране компьютера. Его история рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши.