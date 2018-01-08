Алиев готовит четверной лутц к чемпионату Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев готовит лутц в четыре оборота к чемпионату Европы. Бронзовый призер чемпионата России отобрался на турнир вместе с Михаилом Колядой и Александром Самариным.

- В короткой программе мы четверной лутц вернули, - цитирует "Р-Спорт" Алиева. - Прокаты на тренировках с четверным лутцем уже были, он в хорошем состоянии. В произвольной программе пока оставляем два четверных тулупа. Упор делаем на надежность. Хочется показать чистую, достойную произвольную программу. В короткой программе четверной лутц и четверной тулуп - для того, чтобы "зацепиться". В произвольной набор прыжков и так хороший - два четверных тулупа, два акселя в три с половиной оборота, один из них во второй половине программы. С ним можно набрать хорошие баллы. Главное - чистота исполнения.