Алексей Мишин: "Новая программа Костнер может стать одной из наиболее значимых в работах фигуристок последних лет"

Тренер итальянки Каролины Костнер Алексей Мишин сообщил, что на сезон-2017/18 спортсменке поставлена программа на музыку из балета Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна". По его мнению, она претендует на то, чтобы стать одной из самых значимых программ одиночниц за последние годы.

- Когда мы совещались с Каролиной на старте сезона, то выбрали для произвольной программы музыку "Послеполуденный отдых фавна" Клода Дебюсси, фрагмент которой мы уже использовали в программах Жени Плющенко, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Если вы посмотрите на ее характерные руки, сам дух и идейное содержание, насыщенность ее программы, то это исполнение "Послеполуденного отдыха фавна" Вацлавом Нижинским.

Когда мы работали с Женей, ходили в театральный музей, брали книжки жены и сестры Нижинского, смотрели замечательные эскизы костюмов Бакста. Это изумительно, это так бы сейчас прозвучало современно – костюмы по эскизам Бакста! И программа тоже! Я думаю, что, конечно, по замыслу, по его глубине, по его величию, эта программа может стать одной из наиболее значимых в работах женщин-фигуристок последних лет.