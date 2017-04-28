Александр Коган: "В Токио россияне показали свою конкурентоспособность"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил выступление команды на чемпионате мира в Токио.

– Командный чемпионат мира, я считаю, прошел очень достойно, в борьбе, – сказал Коган. – Наши спортсмены показали свою конкурентоспособность. Точку поставила Евгения Медведева, которая откатала с двумя мировыми рекордами. Команды выступали ровно, особенно Россия, Япония, США и Канада. Мы в итоге заняли второе место, уступив четыре очка Японии. Не совсем удачно катался Максим Ковтун, остальные спортсмены показали высокие результаты.

Кстати, впервые вручали приз за самую дружную команду, и его получили россияне. Наш капитан, Екатерина Боброва, все время придумывала разные речевки и тому подобное. В показательные выступления наша команда была приглашена дополнительно, вне регламента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)