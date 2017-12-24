Александр Горшков: "Не говорили о будущем Ковтуна после чемпионата России"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что не общался с Максимом Ковтуном о его дальнейшей карьере. Напомним, что 22-летний спортсмен снялся с чемпионата России после того, как занял 16-е место в короткой программе.

– Был ли разговор с Ковтуном о его текущем состоянии и продолжении карьеры? Речь идет о чемпионате России, вопрос непонятен, – цитирует "Р-Спорт" Горшкова. – Он заявился на чемпионат России, участвовал, но снялся. По его итогам пока ничего не было.