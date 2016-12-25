Александр Горшков: "Надеемся, что Столбова и Климов наберут форму до чемпионата Европы"

Президент ФФККР Александр Горшков выразил надежду, что Ксения Столбова и Федор Климов успеют набрать форму к чемпионату Европы. Фигуристы отказались от участия в серии "Гран-при" из-за травмы партнерши. В ноябре Столбова вернулась к тренировкам, а на чемпионате России пара одержала победу и отобралась на чемпионат Европы.

- Столбова и Климов тренируются только месяц, для этого периода они сделали все, что могли, и я думаю, что этого вполне достаточно, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - До чемпионата Европы еще целый месяц, будем надеяться, что они восстановят свою форму до необходимого уровня, пока неоптимальная форма, несмотря на то, что у них действительно прекрасная программа, они мастера.

В соревнованиях женщин победу одержала чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, а второй стала 14-летняя Алина Загитова.

- Очень хорошо выступила Медведева, вопросы об ее лидерстве выглядят немного странно, дело в том, что она прекрасно выступила в короткой, произвольной программе, уровень очень высокий был, это все, что я могу сказать, - сказал Горшков. - Что касается Загитовой, я очень хорошо знаю эту спортсменку, она вчера блестяще выступила, она уже была победительницей финала "Гран-при" среди юниоров.

Всероссийский тренерский совет предложил в этом году, как и в прошлом, сформировать результат в соответствии с выступлениями на чемпионате страны, поэтому было сделано именно так. Исключение составляет женское одиночное катание, потому что Загитова пока не может принимать участие в силу возраста. Трудным это решение не было.