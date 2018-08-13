Аделина Сотникова: "Не в кайф слушать, как отзываются о девушках. Предпочту быть сильной и независимой"

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о том, что ее мотивирует в жизни.

"Моя сестра - самый главный мотиватор в моей жизни! Хочу, чтобы она свою жизнь устроила на высшем уровне! Наша семья не была богатой, жили мы очень скромно, папа работал на 2-3 работах, чтобы достать деньги. мне на инвентарь, сестре на обследования и лекарства, когда это было необходимо. Я очень благодарна своим родителям за то, что они делали и делают для нас с сестрой.

Когда я начала зарабатывать деньги,то естественно я все отдавала родителям,мне они тогда не очень нужны были, родители лучше знали куда их применить и для чего. Ну и начала понимать,что я могу помогать своей семье если буду много работать и даже на что-то накопить себе (раньше я откладывала деньги на свадьбу), сейчас я бросила это дело и вложилась в наш с мамой бизнес.

Я понимаю,что в наше время нужно расчитывать только на себя! Ни на кого больше! Ни на мужа, ни на отца, ни на друзей... увы... сегодня они есть,а завтра никого... Поэтому сейчас мотивация много работать, чтобы в будущем ни в чем себе не отказывать! Да, я девушка, но, смотря на наш мир, как пишут и отзываются про девушек (как они зарабатывают и т.д.), мне это не в кайф слушать... Я предпочту быть сильной и независимой! Спасибо моим родителя за мое воспитание!" - написала Сотникова в Инстаграме.