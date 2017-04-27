Великая возобновит карьеру в следующем сезоне

Олимпийская чемпионка Софья Великая возобновит спортивную карьеру в следующем сезоне. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере.

Россиянка также является семикратной чемпионкой мира и 11-кратной победительницей чемпионатов Европы. В ноябре прошлого года Великая была избрана председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

- Пока идет пауза в карьере. Я возобновлю тренировки в следующем сезоне, - цитирует ТАСС Великую.