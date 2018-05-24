Великая принесла России победу над Францией

В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2018 состоялся товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях.

Встреча прошла в Мраморном зале – главном выставочном зале Российского этнографического музея. Российскую команду представили двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, олимпийские чемпионки Софья Великая и Юлия Гаврилова, а также чемпионка России 2018 года Светлана Шевелева.

За сборную Франции выступили многократные призеры чемпионатов мира Сесилия Бердер, Шарлотта Лембах, Манон Брюне и призер чемпионата Европы Сара Бальзер.

Судьбу матча решил последний поединок, в котором Великая выиграла у Бердер со счетом 9:4 и принесла сборной России итоговую победу 45:44. (Егор БЫЧКОВ)​