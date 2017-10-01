В Китае подтвердили факт переговоров с Бауэром

Президент Ассоциации фехтования Китая Ван Хайбинь подтвердил, что организация вела переговоры с генеральным менеджером сборных России по фехтованию на саблях Кристианом Бауэром. По его словам, соглашение пока не подписано - стороны обсуждают возможное сотрудничество.

- Мы пока лишь обсуждаем с Бауэром некоторые детали возможной работы в Китае, - цитирует "Р-Спорт" Ван Хайбиня.

В конце сентября в сети появились фотографии, якобы зафиксировавшие подписание контракта между французом и руководством китайской федерации. Отметим, что Бауэр работал со сборной Китая с 2006 по 2010 год.