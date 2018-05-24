Станислав Поздняков: "Клеймо на российском спорте ставить уже никто не будет"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России, а также о вероятности нового допингового скандала в России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности.

– Вяльбе считает, что церемония закрытия Олимпийских игр с нейтральным флагом – наша вина. Мы сами дважды прокололись и пенять на кого-то не стоит. Согласны?

– Так и есть. Думаю, что, если бы у нас была только одна положительная проба на Играх, мы прошли бы на закрытии со своим флагом. Но второй допинг-случай – все надежды перечеркнул. Тем не менее, работа всей нашей делегации была проведена в Пхенчхане профессионально и ответственно. Исполнительный комитет МОК, на котором мы выступали с Женей Медведевой, дал понять, что к нашему восстановлению они относятся как к свершившемуся факту. И решение о возвращении статуса ОКР, которое было принято через два дня после окончания Игр, было ожидаемым.

– Тогда президент МОК Томас Бах говорил, что на этом планирует перевернуть страницу со всеми скандалами. Но сейчас анонсируется, что украденная база LIMS приведет к новому кругу допинговой саги. Это вас пугает?

– Я сторонник того, чтобы профессионально относиться к обсуждению таких серьезных вещей. Я знаю, что находится в этой украденной базе. Видел. Не всю, а часть. Но могу заверить, что там нет ничего такого, что могло бы повлиять на участие наших спортсменов на ближайших Олимпийских играх.

– Вы сейчас очень многих успокоили.

– Просто посмотрите на действия международных федераций, которым предоставили данные из этой базы. Сейчас они одна за другой будут выносить свои решения. На днях свое заявление уже опубликовала ФИФА, например.

– Так никаких претензий к нашим футболистам не имеют.

– Скоро выступит ряд других федераций. Так что это страшилка, которая сделана для продолжения популяризации одного антигероя, о котором даже говорить не хочется.

– Но в этой базе "засвечено" более полусотни легкоатлетов.

– Давайте разделим проблему на части. На сегодняшний день вопросы не к отдельно взятому Олимпийскому комитету России, к ОКР как раз никаких претензий нет, а к некоторым видам спорта. У меня на столе лежит отчет РУСАДА, из которого понятно, где нужно вести особо скрупулезную работу. Но из-за этого в любом случае не должна следовать какая-либо коллективная ответственность для всего российского спорта. Об этом же сказал и МОК.

Да, в легкой атлетике у нас были сложности. Они есть и сейчас. Но работа ведется. Наша главная задача – изменить антидопинговую культуру. В голове у тренеров и спортсменов даже мысли быть не должно, что можно продвигаться в спорте с помощью запрещенных методов. Сложная ситуация в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Но никто не пытается прятать это под коврик. В начале мая мы провели в Москве международный антидопинговой семинар с участием Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), экспертов ВАДА, коллег из национальных антидопинговых агентств. Мы готовы учиться. Открыты для всего мира. Но клеймо на всем российском спорте ставить уже никто не будет. Этот вопрос повестки закрыт. (Владимир ИВАНОВ)