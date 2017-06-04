Егорян может пропустить чемпионат Европы из-за перелома пальца

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из-за перелома пальца не только пропустит этап "Гран-при" "Московская сабля", но и рискует не поехать на чемпионат Европы. Врачи говорят, что на восстановление потребуется две-три недели. ЧЕ пройдет с 12 по 17 июня в Грузии.

- Конечно, мы расстроены, все травмы приходят не вовремя. Случился несчастный случай в бытовой обстановке с пальцем, сломала его об какой-то пуфик, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - Просто шла невнимательно и ударилась пальцем. Она пропускает "Московскую саблю" и, мягко говоря, не уверен, что она восстановится к чемпионату Европы.

Врачи говорят две-три недели покоя. Перелом сейчас без смещения, а если сейчас начать фехтовать, то перелом может стать со смещением. И тогда можно будет не думать о главном соревновании сезона – чемпионате мира. Если пожертвовать Европой, то можно к миру будет успеть. Мы вот-вот должны определиться с составом сборной. Судя по тому, как Яна перемещается по залу, сейчас ей не до фехтования.