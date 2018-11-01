Жена главы ВАДА требовала от него уйти в отставку, угрожая разводом. Сошлись на новой кухне

Жена президента ВАДА Крэйга Риди требовала от него уйти с поста главы организации, собщает ESPN со ссылкой на самого главу агентства. По его словам, она даже угрожала ему разводом. Причиной стала негативная реакция в мире спорта после решения ВАДА восстановить в правах РУСАДА.

– Не очень-то приятно постоянно читать в газетах, что тебе нужно уйти или то, что ты не справляешься со своей работой, – цитирует ESPN Риди. – Моя жена несколько дней назад выдвинула мне ультиматум: отставка или развод. К счастью, она успокоилась. Я решил приобрести новую кухню, которая очень симпатичная.