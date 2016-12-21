Вячеслав Фетисов: "Нежелание взаимодействовать с ВАДА привело к докладу Макларена"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) хочет помочь России, поэтому не нужно считать организацию своим врагом. В ноябре 2015 года ВАДА обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил.
– Я понял из разговора, что они хотят нам помочь, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Помочь построить систему. Мы должны понимать, что в мире создана система, где есть правила игры. Что значит "считать их врагами"? Они - международная структура. Россия тоже может иметь свои требования, какие-то предложения свои вносить через Совет Европы, лично летать туда и там работать. Конечно, там, может быть, есть какие-то предвзятые моменты, связанные с тем, что происходит в мире, но в целом я думаю, что можно все это в рабочем порядке решать.
Я знаю Ниггли давно. Как понял из разговора, когда они узнали, что я вошел в комиссию Смирнова, что они готовы взаимодействовать, помогать. Понял, что есть с кем разговаривать. Я думаю, нежелание взаимодействовать привело к таким моментам. А Макларен делал то, что его попросили. Он тут при чем? Он был нанят организацией, которая за это отвечает. Как Интерпол. По фактам не важно кого, Григория Родченкова, спортсменов. Макларен все расследовал в рамках того, что факты у него были.
Beard
Leo Hawk serg5555, а у тебя не возникало мысли, что Фетисов знает о допинге в российском спорте значительно больше и тебя и Макларена, вместе взятых? 11:57.............................МЫСЛИ?!Где?В голове забитой "патриотическими лозунгами", мыслительный процесс отсутствует как таковой априори.Российские федерации,одна за другой,обвиняются в сокрытии допинга,в России одно за другим отменяются спортивные соревнования,спортсмены лишаются олимпийских медалей,и НИ ОДНОГО судебного иска!!!!!Мутко,Песков и иже с ними отделываются только общими фразами "я не я,и хата не моя".Это может говорить только об одном-нет ни одного аргумента в невиновности.И ни одной возможности опровергнуть результаты доклада Макларена.
13:18
Leo Hawk
serg5555, а у тебя не возникало мысли, что Фетисов знает о допинге в российском спорте значительно больше и тебя и Макларена, вместе взятых?
11:57
шаша2
ДБ!!!!!!!!!!!!!
11:16
serg5555
Фетисову сколько лет , а все наивный. К докладу макларена привело наше желание быть независмой страной, а не шестеркой. Поэтому нас ложно обвинили во всем. Обвинило ВАда. И мы не должны считать вада врагом? Которая знает, что мы невиновны, но сознательно врет. Это с ней мы должны сотрудничать? Со враждебной, русофобской структурой? Фетисов проснись уже.
08:30
Leo Hawk
По мнению некоторых ушибленных комментаторов свобода слова, гарантированная нам Конституцией Российской Федерации, должна предоставляться выборочно, только тем, кто ненавидит пиндосов. И это при том, что все эти ушибленные, вместе взятые за всю свою никчёмную жизнь не сделают для России и сотой части того, что сделал Фетисов.
08:26
knvalu
Гнать этого "деятеля" в шею до самых пиндосских границ. Фетисов до нхл и после это два разных человека. И второй из них настоящий гаденыш.
05:10
mobile_actor
Поскольку Фетисов отставивает факты, то, разумеется, не ваш человек.
01:57
dv2205
а наш ли этот человек - раньше он отстаивал Родину7 или ему там тоже мозги промыли - жаль его
23:23 21 декабря
karwin
Славик думает, видимо, опять в нхл поиграть... Пароход наш американизированный...
22:10 21 декабря
Vlаdimir
БРЕХНЮ называть фактами? Сильно. Через какой Совет Европы что-то вносить, если большинство заседателей преследует одну цель - "наказать Россию"? Что-то о ни о том вы говорите, г-н Фетисов.
21:33 21 декабря
psv57
Фетисов тоже похоже вискарика со стероидами махнул
21:33 21 декабря