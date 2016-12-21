Вячеслав Фетисов: "Нежелание взаимодействовать с ВАДА привело к докладу Макларена"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) хочет помочь России, поэтому не нужно считать организацию своим врагом. В ноябре 2015 года ВАДА обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил.

– Я понял из разговора, что они хотят нам помочь, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Помочь построить систему. Мы должны понимать, что в мире создана система, где есть правила игры. Что значит "считать их врагами"? Они - международная структура. Россия тоже может иметь свои требования, какие-то предложения свои вносить через Совет Европы, лично летать туда и там работать. Конечно, там, может быть, есть какие-то предвзятые моменты, связанные с тем, что происходит в мире, но в целом я думаю, что можно все это в рабочем порядке решать.

Я знаю Ниггли давно. Как понял из разговора, когда они узнали, что я вошел в комиссию Смирнова, что они готовы взаимодействовать, помогать. Понял, что есть с кем разговаривать. Я думаю, нежелание взаимодействовать привело к таким моментам. А Макларен делал то, что его попросили. Он тут при чем? Он был нанят организацией, которая за это отвечает. Как Интерпол. По фактам не важно кого, Григория Родченкова, спортсменов. Макларен все расследовал в рамках того, что факты у него были.​