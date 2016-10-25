14:14 | ДОПИНГ

Вопрос восстановления антидопинговой системы России будет обсуждаться в марте

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Вопрос восстановления российской антидопинговой системы будет обсуждаться в марте 2017 года на симпозиуме в Лозанне. Об этом сообщил руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов на первом образовательном семинаре организации.

- На генеральной ассамблее Национальных олимпийских комитетов в середине ноября будет обсуждаться эта тема (восстановления), потом пройдет заседание ВАДА в Глазго, - цитирует ТАСС Смирнова. - Пару часов тому назад получили сообщение, что в марте по этой теме пройдет отдельный симпозиум по этой теме.

Независимая комиссия ВАДА 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей ВАДА 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Для работы по восстановлению статуса РУСАДА были приглашены иностранные эксперты - австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3732044

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