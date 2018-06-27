В Госдуме возложили на США ответственность за жизнь Родченкова

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев озвучил свою версию, почему беглый бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог попытаться совершить самоубийство.

– Если информация подтвердится, то возникнут серьезные вопросы к работе спецслужб США, под контролем которых находился Григорий Родченков, – отметил Дегтярев. – Возможно после того, как в CAS Родченков стал последовательно отказываться от ранее данных показаний против России, а весь срежиссированный на Западе антироссийский фейк-проект начал разваливаться, ценность такого свидетеля снизилась. Но как бы ни хотелось американским властям скрыть свои просчеты, именно они сейчас несут ответственность за состояние здоровья Григория Родченкова. (Андрей СИЗЯКИН)