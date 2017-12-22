Слушания в CAS по делам российских спортсменов пройдут не ранее 20 января

Юрист Артем Пацев сообщил о том, что заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению исков российских спортсменов на решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о лишении наград Олимпийских игр-2014 и пожизненной дисквалификации пройдут в CAS не раньше 20 января 2018 года.

МОК в пятницу объявил об аннулировании результатов с Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации еще 11 российских спортсменов, а также сообщил о рассмотрении всех 46 открытых дел в отношении атлетов из России по итогам Игр-2014, трех из них – с оправдательным вердиктом.

– Иски в CAS в любом случае будут подаваться от (дисквалифицированных в пятницу. – Прим. "СЭ") спортсменов. И сейчас уже ряд спортcменов, около двадцати пяти, подали апелляции в CAS, – приводит "Р-Спорт" слова Пацева. – И поскольку вопросы в них одни, они объединены для рассмотрения в ходе одного заседания. Это уже сделано. И по одиннадцати спортсменам, когда будут поданы иски, документы, конечно, тоже будут объединены в одно общее дело. Слушания в CAS пройдут не ранее 20 января.

Потому что по жалобам российских атлетов, которые ранее были направлены в CAS, уже обсуждалось то, что слушания пройдут не ранее 20 января. По правилам CAS сначала подается заявление о жалобе, потом – сама жалоба, затем другой стороне предоставляется право на изложение своей позиции со всеми доказательствами. Поэтому в любом случае рассмотрение исков раньше невозможно – есть процессуальный график, который согласовывается сторонами и CAS.

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