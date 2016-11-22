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Шамиль Тарпищев: "Думаю, что фактического материала у комиссии Макларена не так много"

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Президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев высказал предположение о том, что комиссия под руководством независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена не имеет достаточного количества материалов по итогам проверки допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи. По его словам, от публикации второй части доклада канадского юриста вряд ли стоит ждать новых катаклизмов, которые потрясли бы российский спорт.

– Сейчас идет чисто рабочий момент, все ждем, что с Сочи, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Готовят доклад Макларена, думаю, что идет нормальный рабочий процесс с различными взглядами. Думаю, что на сегодня катаклизмов нет, которые нас потрясали, надо ждать результаты проб. В силу того, что доклад все время откладывается, я думаю, что фактического материала, наверное, у них не так много. Подождем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161122/1112588141.html

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