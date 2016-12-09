Сергей Лисин: "Макларен нашел следы подмены в той пробе, за которую я отбыл дисквалификацию"

Российский конькобежец Сергей Лисин, отбывший двухлетнюю дисквалификацию из-за генного допинга, в докладе Ричарда Макларена нашел следы своей невиновности. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Макларена.

– В докладе Макларена указана моя проба. Якобы положительная. Причем в одном документе написано, что результат "очень неубедительный", а в другом сам Родченков пишет, что "не сходятся критерии". А я из-за этого получил два года дисквалификации! Плюс Макларен нашел на моей пробе Б следы вскрытия. Налицо следы манипуляций. Канадец наверняка даже не знает, кто я такой и что уже отбыл два года дисквалификации, включив мою пробу в список подмененных. На самом деле ничего подмененного не было. А находят следы вскрытия. Причем в той пробе, которая и привела к дисквалификации. Если бы наоборот, то меня могли бы отнести к этой системе. Макларен, наоборот, нашел доказательства моей невиновности. Только он про это не знает. По моей пробе могу сказать: канадец нарыл клад, но не знает, как им распорядиться.

– Что это значит?

– Он имеет огромное количество материала, но его неправильно толкует. Если моя положительная проба в списке подмененных, то, значит, там могут находиться и другие пробы, за которые люди уже отбыли дисквалификацию. Речь в докладе идет о серьезнейших манипуляциях с пробами. Все говорит о том, что это так. Ведь указаны даже все препараты. По крайней мере, я вижу фактические доказательства манипуляций с моей пробой. По чьей инициативе? В каком масштабе? Сказать сложно. Но, судя по отчету, никаких приказов "сверху" Родченкову не поступало. Тогда кто все это проводил? По чьему заказу?

Может, это была небольшая коррумпированная группа людей, работавших на собственную выгоду? Все документы Макларену предоставил либо Родченков, либо Соболевский, которые могли вынести их из лаборатории. Документы явно оттуда. Масштабы? Надо точно понимать, какая часть этих проб была физически уничтожена. С ними же ничего не поделаешь. Доказать ничего нельзя. Вообще, и первый, и второй отчет Макларена гиперболизированы. Но у второго есть доказательная база. Теперь Россия, зная, что произошло на самом деле, понимая, кто уже отбыл дисквалификацию, а кто нет, должна понять, что все это значит.

– После таких доказательств Россия может пропустить зимнюю Олимпиаду-2018?

– В документах фигурируют пробы людей, участвовавших на Олимпиаде в Сочи, конкретные зимние виды спорта… Если это все будет доказано не бумагой, а пробами, которые еще не уничтожены, то санкции могут быть очень серьезными. Вплоть до отстранения от Игр 2018. (Ярослав СУСОВ)

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