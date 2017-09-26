Павел Колобков: "Россия на государственном уровне всегда боролась с допингом"

Министр спорта РФ Павел Колобков во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте заявил, что страна всегда готова защищать основополагающие принципы спорта. Он отметил, что страна готова к сотрудничеству в сфере борьбы с использованием запрещенных препаратов.

- Я считаю важным продвижение на международной арене общей позиции в отношении позитивных изменений в нашей антидопинговой системе, - цитирует ТАСС Колобкова. - Россия на государственном уровне всегда противодействовала допингу. Со своей стороны наша страна всегда готова продвигать и защищать основополагающие принципы спорта, такие как защита прав "чистых" спортсменов, деполитизация спорта, равные критерии для всех участников международных спортивных мероприятий.

Россия открыта к диалогу и партнерству. Мы готовы делиться нашим опытом. Ведь с допинговыми проблемами сталкиваются многие страны, во многих видах спорта. Но важно, чтобы на пути решения этих проблем мы продолжали придерживаться принципов объективности, открытости и честности.