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Павел Колобков: "Очень приятно, что Руне Андерсен готов приехать в Россию"

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Министр спорта РФ Павел Колобков приветствует решение главы рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсена приехать в Россию в январе 2017 года. По его словам, любое сотрудничество – это хорошо, главное – слышать и воспринимать друг друга.

– Руне Андерсен – бывший работник Всемирного антидопингового агентства, мы давно друг друга знаем, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Очень приятно, что он готов приехать в Россию. Приятно, что ИААФ отметила прогресс в реализации планов по восстановлению. Надеюсь, что в ближайшее время ВФЛА вернется в состав международной федерации. Ждем Руне Андерсена и представителей у нас в Москве.

Позитивный знак, что они хотят сотрудничать со Следственным комитетом РФ. Любое сотрудничество – это хорошо, главное – диалог, нужно слышать и воспринимать друг друга. Мы открыты и нам нечего скрывать, готовы обсуждать любые наши проблемы и задачи. Ждем их всегда и готовы сами приехать.

17 июня совет ИААФ принял решение о лишении российских легкоатлетов права выступать на всех международных соревнованиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро ИААФ отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех легкоатлетов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3835792

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