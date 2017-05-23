НОАК планирует лишать полученных доходов и имущества за допинг

В Национальном плане борьбы с допингом в российском спорте, который был опубликован во вторник на официальном сайте Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), в частности, говорится о необходимости внедрения механизмов взыскания доходов спортсменов, тренеров и прочих лиц, уличенных в антидопинговых нарушениях.

В настоящее время в России не существует законодательного механизма, который бы обеспечивал возврат денег и других призов уличенными в антидопинговых нарушениях лицами.

"Внести в нормативные правовые акты изменения, внедряющие механизм обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае последующего выявления совершения ими нарушений антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями", – говорится в тексте плана.