Комитет Госдумы по спорту создает экспертную комиссию по анализу документов Макларена

Комитет Госдумы по спорту создает экспертную комиссию по анализу документов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, после доклада которого от Олимпиады в Рио-де-Жанейро были отстранены некоторые российские спортсмены.

– Атаки на российский спорт продолжаются, основаны они все на докладе Макларена, и то, что этот доклад до конца не изучен мировой общественностью, документы, которые этот господин разместил в интернете, а их более тысячи, говорит о том, что их нужно хорошенько изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном, – цитирует "Р-Спорт" главу комитета Михаила Дегтярева.

По его словам, даже поверхностный анализ позволяет говорить о том, что эта преступная группа работала в интересах, в том числе иностранцев, из российских "чистых" спортсменов делала "грязных" в интересах иностранцев.

Дегтярев подчеркнул, что где-то через месяц комитет Госдумы по спорту будет готов опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Маклареном в интернете.

Напомним, что 9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.