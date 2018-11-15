Колобков подтвердил, что 28 ноября в России будут готовы принять делегацию ВАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди на пресс-конференции в Баку заявил, что получил письмо от министра спорта РФ Павла Колобкова, подтверждающее, что к 28 ноября будут готовы объекты, которые примут делегацию ВАДА в России.

Ранее стало известно, что делегация организации 28 ноября посетит московскую антидопинговую лабораторию.

– Сегодня я получил письмо, где подтверждалось, что к 28 ноября будут готовы объекты в России, которые смогут принять нашу делегацию. Я получил письмо от министра спорта России, – приводит "РИА Новости" слова Риди.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.