17:25 | ДОПИНГ

Елена Исинбаева: "Борьба с допингом - один из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта"

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, ставшая председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, отметила, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. По ее словам, основной задачей организации является скорейшее возвращение доверия и восстановление членства во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

– Я благодарю коллег за оказанное доверие, – приводит официальный сайт РУСАДА слова Исинбаевой. – Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий.

 

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/antidoping_news/7-dekabrya-2016-goda-v-moskve-sostoyalos-obshchee-sobranie-chlenov-assotsiatsi

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