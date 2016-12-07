Елена Исинбаева: "Борьба с допингом - один из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, ставшая председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, отметила, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. По ее словам, основной задачей организации является скорейшее возвращение доверия и восстановление членства во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

– Я благодарю коллег за оказанное доверие, – приводит официальный сайт РУСАДА слова Исинбаевой. – Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий.