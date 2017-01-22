16:59 22 января | ДОПИНГ

Дмитриев в фильме ARD обвинит Казарина

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Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью обвинит заслуженного тренера Владимира Казарина, сообщает официальный сайт телеканала. В фильме, который выйдет сегодня, Дмитриев, вооруженный скрытой камерой, покажет, как пожизненно отстраненный Казарин продолжает тренировать.

Отметим, что обвинения в отношении того же Казарина в фильмах для Зеппельта уже делали супруги Юлия и Виталий Степановы. Отметим также, что среди прочих подопечных Казарина - олимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне на дистанции 800 метров Мария Савинова.

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Материалы REN-TV

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