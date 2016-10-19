11:48 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Госдума примет закон об усилении ответственности за допинг"

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в ходе пленарного заседания "Единой России" отметил, что Государственная Дума до конца осенней сессии примет закон об усилении ответственности за нарушение антидопингового законодательства. В шестом созыве Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.

– В период этой сессии нам необходимо завершить рассмотрение законопроекта, направленного на усиление ответственности за нарушение антидопингового законодательства, – приводит "Р-Спорт" Слова Жукова.

Согласно законопроекту, склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161019/1111001293.html

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