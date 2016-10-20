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Шмелева и Войнова завоевали золото чемпионата Европы в командном спринте

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Дарья Шмелева и Анастасия Войнова одержали победу в командном спринте на чемпионате Европы во Франции. В финальном заезде россиянки финишировали с результатом 33,356 секунды. Вторыми стали  велогонщицы из Испании (33,425). Бронза у представительниц Литвы (33,871).

Ранее мужская сборная Франции и женская сборная Италии одержали победы в командных гонках преследования. В первый день соревнований Шмелева стала чемпионкой Европы в гите на 500 метров с места. Войнова завоевала бронзу. Чемпионат Европы в пригороде французской столицы – Сен-Кантене-ан-Ивелине – продлится до 23 октября.
 

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