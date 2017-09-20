Чемпионат мира по велоспорту на треке 2019 года пройдет в Прушкове

Руководящий комитет Международного союза велосипедистов утвердил проведение чемпионата мира 2019 года по велоспорту на треке в Прушкове, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Кроме того, были утверждены места проведения других чемпионатов мира. ЧМ-2018 по Four-cross пройдет в Валь-ди-Соле, ЧМ-2018 по паравелоспорту на треке - в Рио-де-Жанейро, ЧМ-2019 по паравелоспорту на треке - в Апельдорне, ЧМ-2019 по велоспорту в помещении - в Базеле, ЧМ-2020 Gran Fondo - в Ванкувере и Уистлере, ЧМ-2020 по велокроссу - в Дюбендорфе.