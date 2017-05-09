Крис Фрум: "Меня сбил нетерпеливый водитель и поехал дальше"

Трехкратный победитель "Тур де Франс" и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Крис Фрум попал в ДТП во время тренировки в Монако. Сам 31-летний британец не пострадал, но велосипед, оказавшийся под колесами автомобиля, пришел в негодность.

"Меня сбил нетерпеливый водитель, который проследовал за мной на тротуар! К счастью, я в порядке. Водитель продолжил свое движение!" - написал Фрум в Твиттере.