Гавирья выиграл 5-й этап "Джиро д'Италия", Кузнецов - 11-й

Колумбиец Фернандо Гавирья из Quick-Step Floors одержал победу на пятом этапа "Джиро д'Италия"-2017. Он преодолел 159 километров за 3 часа 40 минут 11 секунд. Вторым стал итальянец Якуб Мареско из Wilier Triestina, а замкнул тройку ирландец Сэм Беннет из Bora-Hansgrohe.

Лучшим из россиян стал Вячеслав Кузнецов из "Катюши", финишировавший 11-м. Примечателен тот факт, что следом за ним финишировал его соотечественник Алексей Цатевич из "Газпром-Русвело".

В генеральной классификации лидирует люксембуржец Боб Юнгельс из Quick-Dtep Floors. Следующий этап пройдет завтра.