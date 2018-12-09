Team Unique победила на Global Loot League Season 3

По итогам трех игровых дней Global Loot League Season 3 (PUBG) коллектив Team Unique занял первое место в турнирной таблице, опередив OpTic Gaming на 774 очка.

Российская команда сделала 95 убийств и трижды победила – два раза на Мирамаре и один на Эрангеле. На третьем месте расположилась FaZe Clan.

Другие команды из России – Red Diamonds и AVANGAR – расположились на четвертом и девятом месте. Они заработали 3 320 и 2 868 очков соответственно.

Global Loot League Season 3 проходил 6–8 декабря в Стокгольме. На турнире выступали 16 коллективов. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов. Помимо базового призового фонда команде присуждается тысяча долларов за каждую победу в матче.