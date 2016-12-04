Владимир Стогниенко: "Если предложат миллионы за комментарии киберспорта – обдумаю"

Известный комментатор Владимир Стогниенко подчеркнул, что он не собирается комментировать киберспорт. По его словам, бурно развивающееся направление привлекает его с экономической точки зрения. Напомним, что Стогниенко был приглашен в студию GSL в Вильнюсе на трансляции The Boston Major.



– Я про киберспорт немного, а то тут стали интересоваться, правда ли, что собираюсь бостонский мейджор комментировать, – написал в своей странице в Facebook Стогниенко. – Прошли такие новости. Отвечаю. Вообще часто спрашивают про киберспорт, и я обычно отвечаю одинаково: как процесс, как игра мне киберспорт не слишком интересен, но как индустрия с серьезными инвестициями вызывает любопытство (я, как ни забавно это сейчас звучит, все же экономист). Организовывают трансляцию из Бостона мои добрые знакомые, студия будет в Вильнюсе, и они меня пригласили – посмотреть, как будет освещение проводиться, ну и вообще посмотреть на развитие телетрансляций киберспорта. И поделиться в студии ощущениями, сравнить со спортивными трансляциями. Мне интересно самому понять – все ли правильно понимаю в этой области, которая сейчас бурно развивается. Я буду просто гостем на 1 день, комментировать киберспорт ни сейчас, ни в будущем не планирую, там свои профессионалы есть. Ну, конечно, если какой-нибудь эксцентричный миллиардер предложит мне миллионы за комментарии киберспорта – обдумаю.