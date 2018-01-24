Virtus.pro представила ролик о первых победах на ESL One Genting 2018

На официальном канале Virtus.pro в Youtube опубликовано видео о лучших моментах в исполнении "медведей" на групповом этапе LAN-финала ESL One Genting 2018. В ролик вошли эпизоды из матчей с SG e-sports (1:0) и VGJ.Thunder (2:0). 25 января VP предстоит встретиться с Team Secret в игре за выход в полуфинал "майнора".

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.