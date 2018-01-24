19:58 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Virtus.pro представила ролик о первых победах на ESL One Genting 2018


На официальном канале Virtus.pro в Youtube опубликовано видео о лучших моментах в исполнении "медведей" на групповом этапе LAN-финала ESL One Genting 2018. В ролик вошли эпизоды из матчей с SG e-sports (1:0) и VGJ.Thunder (2:0). 25 января VP предстоит встретиться с Team Secret в игре за выход в полуфинал "майнора".

Турнир проходит с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий