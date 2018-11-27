Virtus.pro и NoPangolier сыграют за первое место в квалификации на The Chongqing Major

Virtus.pro и NoPangolier прошли в финал верхней сетки закрытой квалификации на The Chongqing Major для СНГ (Dota 2).

27 ноября в 16.00 по московскому времени они разыграют первый слот на турнире. Gambit Esports и Team Empire Hope упали в нижнюю сетку, где продолжат борьбу за второй инвайт.

Обе команды из финала виннеров вышли в плей-офф из группы A. Virtus.pro заняла первое место, обыграв Se7eN eSports и Team Spirit. NoPangolier остановилась на втором после победы над Se7eN, а также поражения от Spirit и последующего реванша.

The Chongqing Major пройдет в Китае с 19 по 27 января 2019 года. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.