Vega Squadron не намерена менять состав по Dota 2

Владелец организации Vega Squadron Алексей "Vega" Кондаков подвел итоги выступления состава по Dota 2 в прошедшем сезоне. По его итогам команда не смогла попасть на The International. При этом Кондаков подчеркнул, что изменения в коллективе пока не планируются.

– Дота-составу очень сильно не хватает стабильности – как в пиках, так и в самой игре, – приводит официальный сайт "акул" слова Кондакова. – Команда может сыграть хорошо, а может так, как с Team Spirit на квалификации к TI7. В потенциал тех пяти человек, которые сейчас находятся в команде, я верю. Они могут играть хорошо, и игра с Liquid это показала. Нам не хватает не только стабильности, но и командной игры, потому что игроки в Vega Squadron собраны хорошие, но не всегда общая идея в конкретной игре совпадает с мнением и игровым видением каждого игрока. Над этим мы и будем работать в новом сезоне.