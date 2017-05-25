Valve продлила трансферное окно в Dota 2 на два дня

Разработчик игры Dota 2 – компания Valve – продлила весеннее трансферное окно перед The International 2017 на два дня. Оно закроется 27 мая. До этого дня организации могут исключать игроков и регистрировать новых. В случае внесения изменений в состав после 27 мая коллектив не сможет получить прямое приглашение на предстоящий чемпионат мира, а также закрытые квалификации к нему.

На данный момент свои составы не утвердили российская Virtus.pro, американская Evil Geniuses и европейская Thunderbirds украинца "Resolut1on".