13:05 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Valve продлила трансферное окно в Dota 2 на два дня

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Разработчик игры Dota 2 – компания Valve – продлила весеннее трансферное окно перед The International 2017 на два дня. Оно закроется 27 мая. До этого дня организации могут исключать игроков и регистрировать новых. В случае внесения изменений в состав после 27 мая коллектив не сможет получить прямое приглашение на предстоящий чемпионат мира, а также закрытые квалификации к нему.

На данный момент свои составы не утвердили российская Virtus.pro, американская Evil Geniuses и европейская Thunderbirds украинца "Resolut1on".

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