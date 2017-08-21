Украинец "Resolut1on" может пополнить состав четырехкратного чемпиона "мэйджора"

Украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок может пополнить состав европейской OG. Информация появилась на форуме reddit.com. Позже новостью с предполагаемыми изменениями в составах поделились профессиональные игроки из Северной Америки: Джеки "EternalEnVy" Мао и Сэм "Bulba" Сосэил. Русскоязычный комментатор Иван Демкин также сообщил, что "Resolut1on" не намерен возвращаться в команду из СНГ-региона.

Напомним, Planet Odd 20-летнего украинского киберспортсмена распалась месяц назад, перед чемпионатом мира по Dota 2 – The International 2017. Предполагается, что в новой команде он займет позицию игрока средней линии. Бывший "миддер" OG – австралиец Анатан "Ana" Фам – был исключен из состава на прошлой неделе. OG является четырехкратным победителем турниров категории Major. Призовой фонд каждого из них составил три миллиона долларов.