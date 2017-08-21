Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:52 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Украинец "Resolut1on" может пополнить состав четырехкратного чемпиона "мэйджора"

Роман "Resolut1on" Фоминок. Фото Valve
Роман "Resolut1on" Фоминок. Фото Valve

Украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок может пополнить состав европейской OG. Информация появилась на форуме reddit.com. Позже новостью с предполагаемыми изменениями в составах поделились профессиональные игроки из Северной Америки: Джеки "EternalEnVy" Мао и Сэм "Bulba" Сосэил. Русскоязычный комментатор Иван Демкин также сообщил, что "Resolut1on" не намерен возвращаться в команду из СНГ-региона.

Напомним, Planet Odd 20-летнего украинского киберспортсмена распалась месяц назад, перед чемпионатом мира по Dota 2 – The International 2017. Предполагается, что в новой команде он займет позицию игрока средней линии. Бывший "миддер" OG – австралиец Анатан "Ana" Фам – был исключен из состава на прошлой неделе. OG является четырехкратным победителем турниров категории Major. Призовой фонд каждого из них составил три миллиона долларов.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий