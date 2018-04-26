Тренер Virtus.pro отметил игру Natus Vincere

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов выразил мнение в интервью cybersport.ru, что на данный момент в СНГ регионе неплохо смотрится украинская Natus Vincere. По его словам, российская Vega Squadron переживает спад.

– В СНГ есть вы. А что с остальными нашими командами?

– Не знаю. Мне кажется, Vega Squadron в один момент очень хорошо почувствовала мету, они вариативно пикали Furion, Abaddon – как раз то, чем мы выиграли Mineski и этот турнир. Но сейчас у них спад: начали проигрывать совсем слабым командам, вылетели в первом туре квалификации.

Natus Vincere более-менее неплохо начали играть, хотя до этого у них тоже было два критических провала – проиграли "Мега Ладе" и "Сложному Мемасу". Это был действительно слабый момент. Но сейчас они собрались, посетят три мажора из четырех, как и мы, и, если у них пойдет, смогут попасть в тройку, как это сделали LGD и Mineski.