Тренер Virtus.pro о матче с Team Secret: "Две наши худшие игры за месяц"

Тренер состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Иван "ArtStyle" Антонов поделился на своей странице в социальной сети впечатлениями от матча с Team Secret за первое место в группе А на турнире ESL One Genting 2018. Встреча завершилась поражением "Медведей" со счетом 2:0. VP начнет выступление в плей-офф с матча против Evil Geniuses в четвертьфинале.

– Мы проиграли сикретам из-за того, что делали много ошибок, – считает Антонов. – От себя скажу, что это две наши худшие игры за месяц. Потому что мы хорошо готовы к этому турниру, за месяц мы реально сильно импрувнулись. Думаю, мы себя еще покажем.