Тренер Na`Vi о результате в Бухаресте: "Стыдно, обидно, противно"

Тренер состава по Dota 2 украинской Natus Vincere Александр "XBOCT" Дашкевич поделился впечатлениями от результата команды на PGL Open Bucharest, который проходит в эти дни в Бухаресте. Напомним, "Рожденные побеждать" не смогли выйти из группы, уступив в обеих встречах. На последнем первенстве категории "майнор" в Киеве Na`Vi также не пробилась в плей-офф.

"Имели два хороших шанса, оба упустили. Стыдно, обидно, противно. Возвращаемся к началу, азы стали забываться и игнорироваться. Прошу прощения", – написал Дашкевич на странице в социальной сети.