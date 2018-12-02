08:19 | Киберспорт — DOTA 2

Tigers не сыграют на The Bucharest Minor

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Tigers завершили выступление на открытых квалификациях к The Bucharest Minor в Юго-Восточной Азии (Dota 2). В 1/8 финала они уступили Sterling Global Dragons.

Открытые отборочные проходят по системе single-elimination. В закрытой квалификации, которая запланирована на 3-5 декабря, сыграют победители полуфиналов.

На LAN-финал майнора, который состоится 9-13 января, попадет победитель закрытых отборочных.

Коллективам из открытой квалификации будут противостоять BOOM ID и Mineski, которые получили инвайты.

 

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/tigers-ne-sygrayut-na-the-bucharest-minor

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