Tigers не сыграют на The Bucharest Minor

Tigers завершили выступление на открытых квалификациях к The Bucharest Minor в Юго-Восточной Азии (Dota 2). В 1/8 финала они уступили Sterling Global Dragons.
Открытые отборочные проходят по системе single-elimination. В закрытой квалификации, которая запланирована на 3-5 декабря, сыграют победители полуфиналов.
На LAN-финал майнора, который состоится 9-13 января, попадет победитель закрытых отборочных.
Коллективам из открытой квалификации будут противостоять BOOM ID и Mineski, которые получили инвайты.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/tigers-ne-sygrayut-na-the-bucharest-minor
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