Thunderbirds украинца "Resolut1on" получила последнее приглашение на Galaxy Battles

Организаторы нового турнира в Китае Galaxy Battles выдали последнее прямое приглашение на LAN-финал. Оно досталось европейскому коллективу Thunderbirds, за который выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Чемпионат пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей.

Ранее прямые инвайты на соревнования получили китайские Newbee и IG.V, а также филиппинская TNC. Оставшиеся четыре участника определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.