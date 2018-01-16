Team Secret пригласили на DAC 2018 вслед за Virtus.pro

Состав организации Team Secret примет участие в Dota 2 Asia Championships 2018. Команда получила прямое приглашение на турнир, который пройдет с 30 марта по 7 апреля. Ранее инвайты были выданы российской Virtus.pro, китайским Invictus Gaming, Newbee и Vici Gaming, а также интернациональному составу Team Liquid.
Через квалификации участниками DAC 2018 станут еще десять коллективов. Соревнование примет Шанхай, а призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, на турнире будут разыграны 1,5 тысячи очков DPC.
#2018dac The 6th directed invites of DAC 2018 goes to the current team with the most TI8 Qualifying Points – @teamsecret pic.twitter.com/LGRBm73GEm– Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) 16 января 2018 г.
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