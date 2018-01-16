21:42 16 января | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Team Secret пригласили на DAC 2018 вслед за Virtus.pro

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Состав организации Team Secret примет участие в Dota 2 Asia Championships 2018. Команда получила прямое приглашение на турнир, который пройдет с 30 марта по 7 апреля. Ранее инвайты были выданы российской Virtus.pro, китайским Invictus Gaming, Newbee и Vici Gaming, а также интернациональному составу Team Liquid.

Через квалификации участниками DAC 2018 станут еще десять коллективов. Соревнование примет Шанхай, а призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, на турнире будут разыграны 1,5 тысячи очков DPC.

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