Team Secret, Newbee и LGD.FY приглашены на шанхайский "майнор"

Team Secret, Newbee и LGD. ForeverYoung получили прямой инвайт от организаторов The Perfect World Masters. Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

В турнире, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.