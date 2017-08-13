Team Liquid – победитель The International 2017

Team Liquid нанесла поражение Newbee в гранд-финале The International 2017 со счетом 3:0. "Жидкие" стали чемпионами мира и заработали 10,8 миллиона долларов. Команда дошла до решающего поединка по нижней сетке, куда ее отправила Invictus Gaming. Проигравший коллектив получил 3,9 миллиона долларов призовых.

Чемпионат мира по Dota 2 проходил в Сиэтле на "Ки-арене", которая вмещает 17 тысяч зрителей. В финальной части принимали участие 18 пятерок. Обе российские команды – Virtus.pro и Team Empire – были выбиты будущими чемпионами. Общий призовой фонд The International составлял более 24 миллионов долларов, что является рекордной суммой для киберспорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Гранд-финал

Newbee - Team Liquid - 0:3

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай)

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания)