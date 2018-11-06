September присоединился к Royal Never Give Up

Сюэ "September" Чжичуань стал игроком Royal Never Give Up (Dota 2). Он заменил Адама "Adam" Шаха, которого исключили из команды после DreamLeague Season 10.

"September" начал карьеру в 2016 году. Выступал за CDEC Gaming и LGD Gaming, с которой занял четвертое место на The Manila Major 2016. В прошлом сезоне играл в составе Eclipse, из которой ушел после неудачного выступления в отборочных к The International 2018.

4 ноября Шаха исключили из Royal Never Give Up после поражения в финале нижней сетки DreamLeague Season 10. По словам игрока, официальной причиной его ухода стала "проблема с коммуникацией". Сейчас "Adam" является свободным агентом и ищет новый коллектив для выступления в сезоне Dota Pro Circuit 2018/2019.