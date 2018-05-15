Россиянин velheor пополнил состав Na’ Vi по Dota 2

В составе украинской организации Natus Vincere по Dota 2 произошло изменение. В заявке команды на предстоящий China Dota2 Supermajor числится Федор "velheor" Русихин, который заменил серба Николу "LeBronDota" Поповича. Российский киберспортсмен ранее выступал за SFTe-sports, а также за микс slozniy memas в отборе на MDL Changsha Major.

"Супермэйджор" пройдет с 3 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

Natus Vincere: Владислав "Crystallize" Кристанек, Данил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRaL" Нигрини, Илья "Lil" Ильюк (все – Украина), Федор "velheor" Русихин (Россия).