Россиянин iLTW покинул Team Spirit

Российская организация Team Spirit объявила об уходе из состава по Dota 2 Игоря "iLTW" Филатова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте команды. При этом подчеркивается, что решение было принято по обоюдному согласию. Теперь "Спирит" предстоит пробиваться на The International 2018 через открытые отборочные, так как изменение состава состоялось после закрытия трансферного окна.

– Командообразование – это сложный процесс, который требует учитывать огромное количество факторов, многие из которых открываются только по истечении определенного периода времени, – подчеркнул CEO организации Никита Чукалин. – Игорь действительно хороший игрок с огромным потенциалом, однако нам, к сожалению, не удалось создать для него комфортных условий и прийти к взаимопониманию в игре и вне ее. Я желаю ему удачи в его стремлениях и надеюсь, что мы еще поработаем в будущем.

В феврале мы планируем протестировать большое количество игроков на вторую позицию. Квалификации на DAC будут доиграны с Pikachu, и вне зависимости от результатов на них мы продолжим трай-ауты. К возвращению Саши команда будет укомплектована, и мы, скорее всего, соберемся на буткемпе.

Это не простой период для нас, однако прогресса без изменений не бывает. Сейчас мы как никогда нуждаемся в вашей поддержке, спасибо каждому настоящему фанату за вашу энергию и эмоции, это действительно важно.

Состав Team Spirit: Илья "Illidan" Пивцаев, Артем "fng" Баршак, Мальте "Biver" Винтер, Родион "MYSmoon" Фомкин (замена), Александр "DkPhobos" Кучеря (инактив).