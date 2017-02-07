Роман Дворянкин: "Virtus.pro уже дала достаточно поводов для шуток в этом году"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о причинах двух технических поражений команды на квалификации к DAC 2017. Глава организации не стал комментировать увольнение менеджера Андрея Квасневского.

– Что случилось в первом матче?

– За час до начала игры возникли проблемы на магистрали провайдера, – приводит Cybersport.ru слова Дворянкина. – Они вылились в то, что интернет был нестабильный. В какой-то момент нужно было решить, играть ли из дома или ехать куда-то еще. Проблема в том, что резервный канал не был настроен нормальным образом. Было принято решение, что мы рискнем и останемся. Это решение было неверным, и мы за него поплатились.

– Почему на второй матч вы поехали в клуб?

– Ко второму матчу было приковано очень большое внимание, существовали риски того, что если ребята спалили свои IP, их могли использовать против нас. Для того, чтобы перестраховаться, ребята уехали в другое место. Приехали туда буквально за несколько минут, чтобы не поднимать хайп вокруг того, что "о, в этом клубе играет Virtus.pro", но по каким-то причинам столкнулись с DDoS-атакой. Это нас ни в коей мере не оправдывает, это ситуация, которую не может себе позволить киберспортивная организация в 2017 году.

– Почему вы уволили Андрея "Kimi" Квасневского?

– Киберспортивный мир достаточно узок, и я бы не хотел распространяться о профессиональных качествах наших сотрудников – неважно, бывшие они или нынешние. Мы приняли соответствующие кадровые решения и двигаемся дальше.

– Впереди отборочные на The Kiev Major. Что делать с буткемпом?

– (смеется) На самом деле, нам очень приятно такое внимание наших болельщиков; я думаю, что на этот год мы достаточно уже дали поводов для шуток и не дадим повода для подобных лулзов в будущем.